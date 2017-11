Misirdə baş vermiş partlayışda ölənlərin sayı 309-a çatıb

Misirin əl-Ariş şəhərinin əl-Raud kəndindəki məscidə terrorçuların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 309 nəfərə çatıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə Şimali Sinayın Səhiyyə İdarəsindən bildirilib.

Ölənlərin 27-si uşaqdır. Xatırladaq ki, ötən həftənin cümə günü əl-Ariş şəhərindən 40 km aralıda yerləşən əl-Raud kəndindəki məsciddə namaz zamanı partlayış baş verib. Bundan sonra hücum edən 25-30 terrorçu məsciddən qaçan insanlara atəş açmağa başlayıblar.

Terror hadisəsi ilə əlaqədar ölkədə üçgünlük matəm elan olunub.

Milli.Az

