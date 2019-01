Çilinin şimalında daşqınlar nəticəsində itkin düşənlərin sayə 150-yə çatıb. APA-nın “Frans Pres”ə istinadən verdiyi xəbərə görə, təbii fəlakət nəticəsində 26 nəfər ölüb.

Daşqınlar nəticəsində 30 minədək çilili ziyan çəkib. Təhsil müəssisələrində yaradılan müvəqqəti sığınacaqlarda 2 500-dən çox sakin məskunlaşıb.

Məlumata görə, bundan əvvəl analoji fəlakət Çilidə 80 il əvvəl yaşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.