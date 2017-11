Hava limanları bağlandı, 40 min insan təxliyə edildi

İndoneziyanın Bali adasındakı Aqunq vulkanının püskürmə təhlükəsi səbəbilə adada ən üst səviyyə həyəcan siqnalı çalınıb.

Publika.az xəbər verir ki, bölgədə yerləşən 22 kəndin sakinləri təcili təxliyyə edilib. Beləliklə, təxliyyə edilənlərin sayı 40 minə çatıb.

Bölgənin meri Meyd Manku Pastika sakinlərə əvvəlcədən hazırlanmış təhlükəsiz bölgələrə getmək çağırışı edib.

Vulkanik və Geoloji Təbii Hadisələr Mərkəzi vulkanın hazırkı təhlükəli vəziyyətinin 1 aya qədər davam edə biləcəyini bildirib.

Zümrüd

