QƏZALAR: 175 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 199-dur...

İlin əvvəlindən bu günə Bakı şəhər üzrə baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az-a açıqlama verən Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, bu ilin yanvar ayının 1-dən noyabr ayının 25-nə qədər 558 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. 175 nəfər ölüb, 199 nəfər isə xəsarət alıb. 65 hadisə, 14 ölüm faktı və 136 xəsarət sayı azalıb.

Statistikada bütün göstəricilər üzrə azalmanın olduğu görülür.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

Yevlaxda 3 otaqlı ev yanıb – Oxumaq üçün tıklayın!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.