Hindistan polisi Uttar Pradeş ştatındakı həbsxananın həyətində otlayan eşşəkləri həbs ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, polislər bildirib ki, 8 eşşəyin həbsinə səbəb onların həyətdəki bəzi dəyərli bitkilərə zərər vurması olub.

Eşşəklərin sahiblərinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilib ki, həbsxananın həyətindən heyvanlarını uzaq saxlasınlar, ancaq onlar buna məhəl qoymayıb.

Məlumata görə, adı açıqlanmayan yerli siyasətçinin dəymiş zərəri ödəməsindən sonra eşşəklər həbsdən azad olunub.



