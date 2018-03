Aktrisanı 12 ay həbs cəzası gözləyir - Ərini döydüyü üçün

Ərinə hücum edən aktrisa həbs olunub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, amerikalı 30 yaşlı aktrisa və müğənni Naya Rivera əri - 34 yaşlı Ryan Dorseyə hücum etdiyi üçün saxlanılıb. İddialara görə cütlüyün davası 2 yaşlarında oğullarının gəzintisi zamanı başlayıb. Aktrisa əri ilə münaqişə zamanı onun üzünə, başına vurub. Bu dava polisə qədər davam edib.

Aktrisanın günahkar olduğu sübut olunsa, onu 12 ay həbs cəzası gözləyir.

