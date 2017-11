Aktrisanı bezdirən fanatı cərimələndi

Aktrisa Ece Uslunun həyatnı kabusa çevirən fanatı 2 ay 15 gün həbs edilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Halil Dağ adlı fanatı davamlı olaraq aktrisanı izləyir, ona gül göndərir, evini gözləyirmiş.

Bu səbəbdən Ece fanatını məhkəməyə verməli olub. Halilə "insanların hüzur və sükutunu pozma" maddəsi ilə cinayət işi açılıb və o, 2 ay 15 gün həbsə məhkum olunub. Hilal Dağın etirazından sonra bu cəza 1500 lirə (təxminən 750 manat) pul cəzasına çevrilib.

Milli.Az

