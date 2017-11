Amerikalı ana 2 yaşlı qızını çox maraqlı üsulla müalicə edib.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, soyuqdəymə və zökəmdən sonra burnu tutulmuş qızını müalicə edən ana duzlu sudan istifadə edib.

O, içi duzlu suyu şprislə qızının burnuna vurub və bu minvalla uşağın burnunu təmizləyib.

"Təmizləmə əməliyyatı"nın videosu sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.