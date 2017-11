Rusiya İsveç səfirliyinin iki diplomatını ölkədən deportasiya etməyi planlaşdırır.

Publika.az xəbər verir ki, bu haqda məlumatlı mənbəyə istinadən TT informasiya agentliyi bildirib.

“İsveçin qəbul etdiyi qərarlar bir neçə insana toxunub və Rusiya cavab addımı atıb”, - agentliyin həmsöhbəti qeyd edib.

İsveçin Rusiyadakı səfirliyi informasiyanı şərh etməyib.

Ömər

