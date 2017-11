Qardaşı arvadı ilə tanış olmaq istəyən gənci öldürdü

Bakıda qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən 1995-ci il təvəllüdlü Cavid Əbdülməmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

Məhkəmə baxışı dekabrın 5-nə təyin edilib.

İttihama görə, bu il iyulun 16-da, saat 11 radələrində paytaxtın Suraxanı rayon sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Vasif Ağammədov aldığı bıçaq xəsarətlərindən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Cinayəti Suraxanı rayon sakini Cavid Əbdülməmmədovun qısqanclıq zəminində törətdiyi məlum olub. O, şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub.

Cavid Əbdülməmmədov bildirib ki, qətli qısqanclıq zəminində törədib. Məlum olub ki, bir müddət əvvəl Vasif Sabirabadda toyda iştirak edəndən sonra Cavidin qardaşının həyat yoldaşının da olduğu avtomobillə Bakıya gəlib. Yolda Vasif Cavidin qardaşı arvadı ilə münasibət qurmağa, onunla söhbət etməyə, tanış olmağa çalışıb. O, Vasifi öldürmək qərarına gəlib və Bülbüləyə gələrək onun evini tapıb. Vasif qapının qarşısına çıxan kimi 22 yaşlı gənc onu bıçaqlayaraq qaçıb.

Cavid Əbdülməmmədovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Qeyd edək ki, Vasif Ağaməmmədov evli olub, üç azyaşlı övladı var.

Hacı Zeynalov

