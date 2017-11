Üç uşaq anasını vurub qaçan gəncin kimliyi bilindi - FOTO

Noyabrın 8-də saat 19:30-da Bayraq meydanı yaxınlığında 90-FO-007 dövlət nömrə nişanlı "Jeep Grand Cherokee" markalı avtomobillə 3 uşaq anası olan qadını vurub hadisə yerindən qaçan avtomobilin əsl sahibinin adı məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.