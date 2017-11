Azərbaycanlı deputat MDB PA Daimi komissiyasının sədr müavini seçildi

Milli Məclisin deputatları Rüfət Quliyev və Adil Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlər arası Assambleyasının komissiya iclaslarında iştirak etmək üçün noyabrın 27-dən Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində səfərdədirlər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, MDB Parlament Assambleyasının siyasi məsələlər və beynəlxalq əməkdaşlıq Daimi komissiyasının bu gün keçirilən iclasında deputat Rüfət Quliyev yenidən Daimi komissiyanın sədr müavini seçilib.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

“Xocalı soyqırımı Çexiya parlamentinin qərarında əksini tapıb” - SƏFİRLƏ MÜSAHİBƏ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.