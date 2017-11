Putinin Azərbaycandan geri çağırdığı səfir: "9 il əvvəl Azərbaycana dəqiq siyasi təlimatla gəlmişdim"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ötən gün Rusiyanın Azərbaycanda səlahiyyət müddətini başa vurmuş səfiri Vladimir Doroxinin səfirliyin saytında dərc edilmiş müraciətində deyilir.

Keçmiş səfir vurğulayıb ki, bu təlimatı yerinə yetirmək çətin olmayıb:

"Azərbaycan da Rusiya ilə eyni məqsəd üçün çalışırdı - ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsi".

V.Doroxin Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyət göstərdiyi müddətdə səfirliyin işinə göstərilən diqqətə görə azərbaycanlılara minnətdarlığını bildirib:

"Biz bir-birimizi daha yaxşı başa düşməyi, münasibətlərimizdə olan ən yaxşı şeylərə qiymət verməyi öyrəndik. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin səmimi xarakterini milyonlarla insan öz üzərində hiss edib".

Diplomat vurğulayıb ki, bəzi məsələlərdə müxtəlif siyasi maraqlar mövcud olsa da, ölkələr arasında yaxşı münasibətlər olub:

"İnanmaq istəyirəm ki, toplanan təcrübə gələcəkdə də hər iki ölkənin maraqları çərçivəsində istifadə olunacaq".

Milli.Az

