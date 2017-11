Aygün Kazımovanın toyuq-cücə İMTAHANI - VİDEO

Xalq artisti Aygün Kazımova dünyaca məşhur “Cücələrim” mahnısının 70 illiyində ona yeni nəfəs verib.

Publika.az xəbər verir ki, o, musiqisi Qəmbər Hüseynli, sözləri Tofiq Mütəllimovaa aid olan bəstəyə klip çəkdirib. Klipdə toyuq və cücələrin içində qalan sənətçi lələklərdən ibarət iki libas geyinib. Gürcü aranjımançı Kahaberi Tsiskaridzeyə əmanət olunan mahnının “Backstage” videosunu isə Kamran Aydınov ərsəyə gətirib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti üç plastik əməliyyat keçirib. Aygün Kazımova xeyli arıqlaması ilə diqqət çəkib.

Pərviz Hüseyn

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.