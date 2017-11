Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Şimali Kipr Türk Respublikasının ombudsmanlarının ilk toplantısı Ankarada keçiriləcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, toplantı 14-15 dekabr tarixlərində baş tutacaq.

Adıçəkilən ölkələrlə yanaşı, ilk ombudsmanlar toplantısında Tacikistanın da təmsil olunacağı gözlənilir.

Milli.Az

