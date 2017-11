Komitə türk rejissorun gömrükdəki görüntülərini yaydı - VİDEO

Ötən gün bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Türkiyə vətəndaşı Nihat Odabaşının Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı gömrük nəzarəti zonasında uzun müddət saxlanılması, əşyalarının qanunsuz yoxlanılmasına dair həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar dərc edilib.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunur ki, Türkiyədən Azərbaycana gələn tanınmış rejissor Nihat Odabaşıya məxsus çamadanlarda geyim əşyalarının sayının çox olması ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübəyə əsasən tətbiq edilən gömrük nəzarət qaydalarına görə həmin çamadanların yenidən yoxlanılması zərurəti yaranıb:

"Bu barədə Nihat Odabaşıya məlumat verilib və şifahi sorğu-sual zamanı həmin şəxs işgüzar səfərlə əlaqədar geyim əşyaları gətirdiyini və səfəri başa çatdıqdan sonra həmin geyim əşyalarını özü ilə geriyə aparacağını bildirib. Bu halda ona gömrükçülər tərəfindən qanunvericiliyin tələbləri izah olunub və həmin geyim əşyalarını Azərbaycanın gömrük sərhədindən keçirmək üçün "müvəqqəti idxal bəyannaməsi"nin tərtib olunaraq gömrük orqanına təqdim edilməsinin zəruriliyi barədə məlumat verilib. Qonaq gömrükçülərin qanuni tələblərinə hörmətlə yanaşaraq qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirib və 20-25 dəqiqə ərzində gömrük zonasını tərk edib.

Ancaq yenə də bir sıra kütləvi informasiya vasitələri Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən dəfələrlə xahiş, tövsiyə, tələb və xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq heç bir əsas və ya fakt olmadan ölkənin strateji dövlət qurumlarından biri və onun əməkdaşlarının fəaliyyəti barədə qarşı tərəfin rəsmi mövqeyini öyrənmədən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayıblar".

