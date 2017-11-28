Bunu “Report”un sorğusuna cavab olaraq UBER-dən bildiriblər.
“Biz bu məsələni əsaslı surətdə araşdırmaq və Azərbaycandakı istifadəçilərimiz üçün ən əlverişli şəkildə həll etmək niyyətindəyik”, - deyə şirkət bəyan edib.
Xatırladaq ki, taksi xidmətinə ödənişlərin ƏDV-yə dekabrın 1-dən cəlb olunacağı gözlənilir. Artıq Azərbaycan bankları müştərilərini bu barədə məlumatlandırmağa başlayıb. Plastik kart sahiblərinə göndərilən SMS-lərdə dekabrın 1-dən xarici şirkətlərin taksi xidmətinin 18% bahalaşacağı, yəni hesabdan əlavə pul çıxılacağı bildirilir.