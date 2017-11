"Holcim Azerbaijan"a yeni baş direktor deyin edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Qaradağ Sement Zavodunda yeni yeni baş direktor Frederik Qimbal olub.

Qeyd edək ki, F.Qimbal bu vəzifədə Rossen Papazovu əvəz edib.

Bundan öncə o, "Holcim India"da icraçı direktor olub.

