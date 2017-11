Rusiyadan, Gürcüstandan, Türkiyədən və İrandan ən güclü komandalar Bakıya gəlirlər!

Azərbaycan Gənclər İttifaqı və Azərbaycan Rəqs Assosiasiyası tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan uzun müddət Qafqazda mədəni tədbirlərin, rəqs yarışlarının, festivallarının və turnirlərin ən güclü təşkilatçısı kimi ad qazanıb. Bu səfər də Azərbaycan Kuboku yarışmasına digər ölkələrdən ən güclü rəqs kollektivləri gəlir. Folklor, Hip-Hop, Şou dance, Bollywood ( hind rəqsi), klasik rəqs və əlbəttə Cheerleading kimi sahələrdə yarışmaya qatılacaqlar! Dekabrın 3-də Şövkət Məmmədova adına konsert salonunda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qafqazın məşhur ansamblları arasında ən güclüləri müəyyənləşdirmək üçün toplanacaqlar. Daha güclü bir rəqabət, əvvəl belə bir güclü seçimdə iştirak etməyən Azərbaycan komandaları yarışmaya hazırlaşırlar. Ancaq Alov, Zirvə, Qarabağ, Legend, Jam SS və digər möhtəşəm ansambllar kimi Azərbaycanın tanınmış kollektivləri öz rəqiblərini səbirsizliklə gözləyirlər.

"Həmişə olduğu kimi, Azərbaycan Kuboku yarışmasına ən yaxşıları toplaşacaqlar. Kimlərsə öz adlarını qorumaq üçün, kimlərsə qazanmaq və hətta əldə etmək üçün yarışmaya qatılacaqlar. Hər halda, Azərbaycan Kuboku adı ətrafında gərginlik və həyəcan böyük olur. Çox şadam ki, Cheerleading istiqaməti inkişaf etməkdədir, təəssüf ki, qonşularımız kimi sürətli deyil, lakin biz daha da güclənirik və biz tezliklə layiqli rəqabət yarada biləcəyimizi düşünürəm. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi turnirdə Emil Pənahovun başçılıq etdiyi "Alov" komandası, Avropanın hazırkı çempionları (Folklor, uşaqlar, duet) və nüfuzlu folklor ansamblının dördüncü yeri - uşaqlar iştirak edəcəklər. Həmçinin 2016-cı ildə Azərbaycan Kubokunun sahibləri olan Liakhvi komandasının və 2017 - ci ildə Azərbaycan Çempionları olan Zirvə komandasının və digərlərinin iştirakı təstiqlənib. Tamaşanın çox həyəcanlı olmağını planlaşdırıq, buna görə də hər kəsi inanılmaz sənət festivalına gözləyirik!" - deyə Azərbaycan Gənclər İttifaqının Sədr Müavini, Azərbaycan Rəqs Assosiasiyasının Prezidenti Əziz Əzizov bildirdi.

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Milli.Az

