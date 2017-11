Argentinanın itən sualtı qayığı ilə bağlı SON MƏLUMAT

Bir neçə həftə əvvəl Atlantik okeanında Argentinanın itmiş "San Xuan" sualtı qayığından alınan son məlumat yayımlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qayıq itməzdən əvvəl içəridə yanğının başladığı barədə məlumat komandanlığa çatdırılıb.

Məruzıdə deyilir: "Akkumulyatorlara dolan su kütləsi qısa qapanmaya səbəb olub və nəticədə yanğın başlayıb. Qayığın burun hissəsindəki akkulmlyatorlar sıradan çıxıb".

Daha sonra heyət üzvləri qayığın "batmağa başladığını" bildiriblər.

Qeyd edək ki, "San Xuan" sualtı qayığı ilə əlaqə noyabrın 15-i itib. Qayıqda 44 nəfər heyət üzvü olub.

