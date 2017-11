Azərbaycanda infrastruktur layihələrinə 3 milyard dollar ayrılacaq

“Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin inkişafına xüsusi diqqət göstərilir”.

APA-nın Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, bunu Tbilisidə keçirilən beynəlxalq “İpək yolu” forumunda “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Cavid Qurbanov deyib. O bildirib ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanda mövcud infrastruktur daha da inkişaf etdiriləcək: “Bu məqsədlə təxminən 3 milyard dollara yaxın vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur”.

C. Qurbanov əlavə edib ki, Azərbaycanda yeni gəmiqayırma zavodu tikilir: “2019-cu ildə Azərbaycanın 15 bərəsi olacaq və onların köməyi ilə 6-7 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.