ABŞ Marsda qəsəbə tikəcək

ABŞ-ın Massaçusets Texnologiya İnstitutunun bir qrup mütəxəssisi "Mars şəhər dizaynı" müsabiqəsində qalib gəlib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, müsabiqənin sponsorları NASA və Avropa Kosmos Agentliyi (ESA) olub.

Müsabiqədə Marsda yaşayış əraziləri layihələri təqdim edilib.

Qeyd olunur ki, qalib layihəyə əsasən Qırmızı planetdə 50 nəfər üçün nəzərdə tutulan günbəz formalı evlər tikiləcək.

Məlumata görə, ümumilikdə 10 min nəfərin məskunlaşacağı 200 evin tikintisi təklif olunur.

Milli.Az

