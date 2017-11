Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının səthində daha öncə heç vaxt rast gəlinməyən bakteriyalar aşkar edilib.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, naməlum canlılar rusiyalı kəşfiyyatçı-kosmonavt Anton Şkaplerov tərəfindən tapılıb.

O, tapılan mikroorqanizmlərin başqa dünyadan ola biləcəyini deyib. Bu bakteriyaları daha öncəki nümunələr arasında görmədiyini deyən kosmonavt bəzi bakteriya növlərinin 150 dərəcə istiyə davam gətirdiyini vurğulayıb.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.