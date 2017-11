Sneyder mövsümü başa vurdu

"Nitsa"nın yarımmüdafiəçisi Uesli Sneyder sıradan çıxıb.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "qırmızı-qaralar"ın baş məqçisi Lüsyen Favr "Lion"la oyundan (0:5) sonra keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. O, Sneyderin "şirlər"lə qarşılaşmadan öncə omba sümüyündən zədə aldığını, ən azı 1 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağını qeyd edib.

Hollandiyalı futbolçu yalnız gələn il, yanvarın 13-də "Amyen"lə görüşdə meydana çıxa bilər.

Milli.Az

