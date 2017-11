“NATO-nun üzvü kimi…” - Ankaraya İranla bağlı XƏBƏRDARLIQ

“Birləşmiş Ştatlar yaxın coğrafiya və mədəni əlaqələri nəzərə alaraq, Türkiyənin İranla qarşılıqlı münasibətlər qurmaq ehtiyacını anlayır, amma bu münasibətlər NATO-nun bütün üzvlərinin xeyrinə olmalıdır”.

Publika.az “Röyters” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson Vaşinqtonda çıxışı zamanı deyib.

“Biz dərk edirik ki, Türkiyə sıx mədəni və coğrafi əlaqələri nəzərə alaraq İranla qarşılıqlı münasibətlər qurmalıdır. Amma NATO-nun üzvü kimi ittifaqın maraqlarını nəzərə almalıdır”, - Tillerson bildirib.

Qeyd edək ki, Vaşinqton son vaxtlar Suriya probleminin həlli üzrə Tehran-Ankara yaxınlaşmasından narahatdır.

Ömər Dağlı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.