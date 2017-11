Hipertoniklərin menyusuna: yoqurt

Gün ərzində müntəzəm olaraq az müqdarda yoqurt qəbulu hipertoniyanın yaranma riskini üç dəfə azaldır. Amerikanın Minnesot universitetində tədqiqatçılar iki minə yaxın könüllünün qida rasionunu öyrənərkən belə bir qənaətə gəlmişlər.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, yoqurtdan müntəzəm istifadə edənlərdə arterial təzyiqin yüksəlmə riski 31 faiz az olur. Həmin pozitiv effekt növbəti 15 il ərzində də saxlanılır. Məsələ burasındadır ki, yoqurtun tərkibində olan Ca damar divarının möhkəmlik və elastikliyini artırır, mənfəzini genəldir və arterial təzyiqi aşağı salır. Həddən artıq Ca qəbulu isə damar divarında çöküntülərin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də qəbul edilən qidanın müqdarı normadan artıq olmamalıdır.

