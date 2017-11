"Celebrity Island with Bear Grylls" teleşousunun sabiq ulduzu Karen Dançuk İspaniyanın İbisa kurortunda yeni sevgilisi Devidlə birlikdə istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 34 yaşlı K.Dançuk 26 yaşlı Devidlə otelin hovuzunun kənarında olarkən reportyorların kameralarından yayına bilməyiblər.

