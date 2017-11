Moskvada qar səbəbindən təcili xəbərdarlıq elan edilib

Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Moskva və Moskva vilayətində əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar təcili xəbərdarlıq edib.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.

"Frontal zonaların keçməsi ilə əlaqədar yaxın 1-3 saat ərzində Moskva və Moskva vilayəti üzrə bəzi yerlərdə qar yağacağı, yolların buz bağlayacağı gözlənilir", - deyə məlumatda bildirilir.

İdarə sürücüləri ehtiyatlı olmağa çağırıb.

Milli.Az

Milli.Az-ın ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.