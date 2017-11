Britaniyalı model Şarlott Moss İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən Yüksək Moda Həftəsinə qatılıb.

Milli.Az The Sun-a istinadən 19 yaşlı modelin fotolarını təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.