DÇ-2018: Rəsmi afişada SSRİ motivi - FOTO

Bu gün Rusiyada keçiriləcək DÇ-2018-in rəsmi afişasının və mundialın simvolik qatarının təqdimat mərasimi olub.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, tədbirdə FİFA-nın vitse-prezidenti Fatma Samura, Rusiyanın baş naziri Vitali Mutko, Rusiya millisinin qapıçısı İqor Akinfeyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.



Afişanın əsas elementi futbol üzrə SSRİ yığmasının qapıçısı Lev Yaşindir. Plakatda onun oyun zamanı topu dəf edərkən çəkilmiş fotosu yer alıb.

