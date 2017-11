DÇ-2018: “Püşk atıldı”, Almaniya "ölüm qrupu"nda - FOTO

FİFA DÇ-2018-in püşkatmasının video təlimatını təqdim edib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki,videoda məşq xarakterli seçim əks olunub.



Kompüter proqramı Rusiyada keçiriləcək mundialda iştirak edəcək 32 komandanı hər birində 4 komanda olmaqla 8 qrupa bölüb.



Ev sahibi Rusiya millisi A qrupunda İsveçrə, Misir və Avstraliya ilə düşüb.



Şərti püşkatmaya görə, Almaniya, Danimarka, Uruqvay və Nigeriyanın yer aldığı F qrupu "ölüm qrupu" hesab etmək olar.

Milli.Az

