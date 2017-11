Şimali Koreya növbəti dəfə ballistik raket sınağı keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Cənubi Koreya SQ-nin Baş Qərargahının məlumatında bildirilir.

Məlumata görə, raket Pxenan Namdo əyaləti Pxenson şəhərinin ətrafından şərq istiqamətdə buraxılıb. Cənubi Koreya və ABŞ-ın müvafiq qurumları hazırda raketin trayektoriyasını müəyyənləşdirirlər.Apa

