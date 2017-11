Müğənni Yılmaz Morgül yenə açıqlamaları ilə gündəm olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Yılmaz beynini və səsini sığortalamaq istədiyini bildirib. O, səsinin sığortası üçün 10 milyon lirə (təxminən 5 milyon AZN) vermək qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Morgül ölkənin ilk müğənni baş nazir olmaq istədiyini bildirmiş və bu açıqlaması ilə böyük səs-küy yaratmışdı.

Milli.Az

