Aralıq dənizində göyərtəsində miqrantların olduğu iki qayığın qəzaya uğraması nəticəsində 31 nəfər ölüb. APA-nın “The Sun” nəşrinə istinadən verdiyi xəbərə görə, insident nəticəsində 40-dan çox insan itkin düşüb.

Xilasedicilər cəsədlərin əksəriyyətinin akulalar tərəfindən parçalandığını bildiriblər.

Hadisə yerində miqrantlarla dolu daha bir neçə qayıq aşkarlanıb.

Faciə Şimali Afrika sahillərindən 65 km aralıda baş verib.

