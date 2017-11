Bakıda mebel sexində yanğın olub. Lent.az-ın FHN-nin saytına istinadın verdiyi xəbərə görə, yanğın paytaxtın Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 200 m2 olan mebel sexində baş verib. Nəticədə sexin içərisinə yığılmış taxta materialları 15 m2 sahədə yanıb. Mebel sexi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

