Oqtay Kayrancanın keçmiş sevgilisinə ROMANTİK BAXIŞLARI - FOTO

Tanınmış aktyor Oqtay Kaynarca Dəniz Çakırla barışıb.

Milli.Az xəbər verir ki, keçən il ayrılan cütlüyün yenidən görüşdüyü iddia olunub.

"Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" serialında tanış olan aktyorlar keçən il aralarındakı problemləri həll edə bilmədiyi üçün ayrılmağa qərar vermişdi. Buna baxmayaraq kino ulduzları dostluqlarını davam etdirirdi.

Ötən gün çəkilişlərdə Oqtay Kaynarcanın Dəniz Çakıra heyranlıqla baxarkən çəkilmiş şəkli diqqət çəkib. Yaxınları onların barışdığını bildirib.

Məlumat üçün bildirək ki, 52 yaşlı Oqtay Kaynarca Dəniz Çakırdan 17 yaş böyükdür. (publika.az)

Milli.Az

