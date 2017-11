ABŞ və Rusiya Əfqanıstan üzrə əməkdaşlıq edə bilərlər, lakin konkret sahələr hələlik müəyyən edilməyib. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu ABŞ dövlət katibi Reks Tillerson deyib.

“Əfqanıstan üzrə əməkdaşlıq üçün imkanlar ola bilər, lakin onlar hələ ki müəyyənləşdirilməyib. Biz Rusiya ilə bu barədə danışırıq”, - deyə Reks Tillerson Vaşinqtonda “Wilson Center”-də çıxışı zamanı bildirib.

