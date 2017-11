15 saniyəlik kadr üçün 20 min qazanır

Son zamanlar Cem Yılmazın dublyoru olaraq tanınan Dəniz Yılmaz aldığı qonorar haqda danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Dəniz pulun gördüyü iş müqabilində dəyişdiyini bildirib:

"Əgər yüngül bir qəzada oynayıramsa, onda 5-10 min lirə (təxminən 2-5 min AZN), inandırıcı olsun deyə uzun müddətli, həm də təhlükəli qəzadırsa, o zaman 20 min lirə (10 min AZN) maaş alıram. Dublyorlar daha çox hündürdən tullanma, yanğın, avtomobil qəzası zamanı aktyoru əvəz edir. Səhnələr bəzən 15, bəzən 40, bəzən isə daha çox saniyədə çəkilir. Ona görə qiymətlər də dəyişə bilir".

Milli.Az

