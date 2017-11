Həmkarının keçmiş xanımı Ronaldoya göz qoydu

İsveçrəli futbolçu Blerim Dzemailinin keçmiş alban həyat yoldaşı Erjona Suleymani maraqlı açıqlaması ilə yenə gündəm olub.

Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, daim gözəlliyi və açıq-saçıq geyimləri ilə diqqət çəkən Erjona bu dəfə çap etdirdiyi kitabındakı məqalə ilə səs-küy yaradıb.

Kitabında futbolçu Kriştiano Ronaldoya da yer verən Suleymani onun cazibədar və seksual olduğunu qeyd edib.

Erjona Ronaldodan ona bir gecəlik təklif gələrsə, böyük məmnuniyyətlə qəbul edəcəyini yazıb.

