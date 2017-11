ABŞ Dövlət Departamenti Polşaya 500 mln. dollar dəyərində “hava-hava” sinfinə aid AIM-120C-7 tipli raket və əməliyyat-taktiki təyinatlı HIMARS raket-artilleriya sistemlərinin satışını təqdir edib. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Pentaqonun məlumatında bildirilir.

ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi artıq bütün lazımi sənədləri Konqresə təqdim edib.

