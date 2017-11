Rusiyalı model Nataliya Vodyanova bu dəfə də təəccübləndirməyi bacarıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, saçlarını kəsərək və qızılı rəngə boyayaraq imicində dəyişiklik edən 33 yaşlı model izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Fotosunu sosial media hesabında yerləşdirən Nataliyanı sevənləri aktrisa Mila Yavoviçin "5-ci element" ("The Fifth Element") filmindəki obrazına bənzədiblər.

Milli.Az

