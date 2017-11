Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda yerləşən Türkan qəsəbə Mədəniyyət Evinə muğam ustası Ağaxan Abdullayevin adı verilib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib.

Xanəndə A.Abdullayev uzun sürən xəstəlikdən sonra 2016-cı il dekabrın 25-də vəfat edib.

Milli.Az

