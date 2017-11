Bakının Nərimanov rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə 1991-ci il təvəllüdlü Abbasova Arzu Qasım qızı yolu keçən zaman baş verib.

Qəzanı "Hyundai" markalı avtomobilin sürücüsü törədib. Yaralı sürücünün köməkliyi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.

Milli.Az

