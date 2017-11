Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda yerləşən Türkan qəsəbə Mədəniyyət Evinə muğam ustası Ağaxan Abdullayevin adı verilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib.

Xanəndə A.Abdullayev uzun sürən xəstəlikdən sonra 2016-cı il dekabrın 25-də vəfat edib.

