BANM-də Respublika Futzal Turnirinə start verildi

Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsini (ATİAHİ) və Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) təşkilatçılığı ilə BANM-in yeni kampusunda ölkənin ali məktəbləri arasında Futzal turnirinə start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, turnirin açılış mərasimində ATİAHİ -nin sədri, millət vəkili Səttar Möhbalıyev və BANM-in rektoru Elmar Qasımov iştirak ediblər.

Ali Məktəbin rektoru Elmar Qasımov Futzal turnirinin bütün iştirakçılarını və azarkeşləri salamlayıb, onları BANM-in yeni kampusunda görməyə şad olduğunu bildirib və uğurlar diləyib. ATİAHİ-nin sədri Səttar Möhbalıyev də açılışda çıxış edərək iştirakçıları motivasiya edib, onlara yarışlarda bol şanslar diləyib.

Qeyd edək ki yarışlarda Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərindən 18 ali məktəb iştirak edərək üç yarımqrupda mübarizə aparacaqlar. Hər yarımqrupda birinci və ikinci yeri tutan komandalar növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaqlar. Final oyununda qalib gələn, eləcə də ikinci və üçüncü yeri tutan komandalar isə kubok, diplom və xatirə hədiyyələri ilə təltif olunacaqlar. Bütün komandalara uğurlar arzu edirik!

Milli.Az

