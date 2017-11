Türkiyəli müğənni Zauru canlı yayımda təhqir etdi: Bundan adam olmaz - FOTO

Dünən "5/5" verilişinin qonaqlarından biri türkiyəli müğənni Adil Karaca olub.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənni aparıcı Zaurun zarafatını cavabsız qoymayıb.

Zaur mahnısını ifa edib, bitirən Adilə "Reklamdayıq indi. Bir azdan yenidən oxuyarsan bunu. Təzdən verin efirə. Nəsə mahnıda problem oldu. Səsdə problem yaranıb" deyib.

Müğənni Zaurun zarafat etdiyini anlayaraq gülməyə başlayıb. Aparıcı Adil Karacaya "Sən bilmirsən ki, canlı efir gedir?!" söyləyib.

Türkiyəli ifaçı əli ilə Zauru işarə edərək "Adam olmaz, yenə bəlli. Görürsünüz, hər zamankı adam, bundan adam olmaz (gülür). Pis mənada demədim. Mahnıda belə deyilir, ay Zaur..." ifadələrini işlədib.

Zaur üçün müğənninin sözlərinin gözlənilməz olduğu mimikasından bəlli olub.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

