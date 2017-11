Nadir Qafarzadə müflis oldu, bütün var-dövlətini itirdi - VİDEO

Tanınmış müğənni Nadir Qafarzadə bir müddət öncə ifa etdiyi “Milyon roz” mahnısına Şamaxıda klip çəkdirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mahnının sözləri İlya Reznikə, musiqisi Raymond Paulsa məxsusdur. Bununla bağlı N.Qafarzadə açıqlamasında da bildirib:

“Bilirsiniz ki, mahnı Alla Puqaçovanın repertuarında sevilib. Mən də fərqli aranjemanda bu mahnıya nəfəs verdim. İndi bir çoxları soruşacaq ki, klipə nə qədər pul xərcləmisiniz? Mən deyərdim ki, bütün var-dövlətimi bu işdə batırdım. Bankrot oldum. Bütün bunlar boşdu. Ən əsası yekunda yaxşı bir klip alındığını deyə bilərəm. Buna görə də, başda rejissor ER-Toğrul olmaqla, ekran işində əziyyəti keçən bütün komandaya təşəkkürümü bildirirəm”.

