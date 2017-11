İndoneziyanın Şərqi Yava əyalətində torpaq sürüşməsi və daşqınlar nəticəsində azı 20 nəfər həlak olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bölgədə tüğyan edən siklon Yava və Bali adalarının müxtəlif bölgələrində daşqınlara və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub.

Mindən çox yaşayış evi su altında qalıb. Hazırda bölgədə xilasetmə işləri aparılır.

Güclü küləklərin həftə sonunadək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.

Milli.Az

