“Əcnəbi pərəstişkarım mənə görə Azərbaycan dilini öyrənib” - Üzeyir Mehdizadə - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının budəfəki qonağı müğənni Üzeyir Mehdizadə olub.



"Öbəkistanın Səmərqənd şəhərindən konsertdən çıxandan sonra cavan oğlan mənə yaxınlaşdı. Vəziyyətimi soruşdu. Mahnılarımın adını dedi. Filan mahnı yaxşıdı, bu mahnı daha çox xoşuma gəlir, filan yerlər xoşuma gəlir, filan söz hardan ağlınıza gəlib deyə sərbəst söhbət edirdi.

Sonda soruşdum ki, Azərbaycanının harasındansız? Dedi ki, mən azərbaycanlı deyiləm. Dedim bəs Azərbaycan dilində necə danışırsız. Dedi ki, mən sizin mahnılarınız sözlərini başa düşmək üçün gedib Azərbaycan dilini öyrəndim".

