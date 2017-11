Şəmkir rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Kür qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ-2106" markalı avtomobillə "QAZ-24" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

Milli.Az

